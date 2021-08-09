Организация B8 Esports подписала состав ex-Marlian Esports по CS:GO

Клуб Данила "Dendi" Ишутина отрыл подразделение по CS:GO.

Киберспортивная организация B8 Esports, основанная игроком в Dota 2 Данилом "Dendi" Ишутиным, стала мультигейминговой после подписания команды по второй дисциплине. К клубу присоединились игроки коллектива ex-Marlian Esports по CS:GO и тренер Дмитрий "rjy" Чумак.

Участники B8 Esports по CS:GO:

Даниил "nat1ve" Бакин;

Артем "r1nkle" Мороз;

Богдан "kr1vda" Кривда;

Михаил "Owner" Лымарь;

Никита "Hkta" Рева.

Напомним, что игроки покинули клуб Marlian Esports, чтобы найти организацию, которая обеспечит им более достойные условия. В прошлой, в том числе, у них не было зарплат.

Ранее украинская команда прошла квалификацию на первый RMR-турнир по CS:GO для СНГ-региона EPIC CIS League Spring 2021. Также она дошла до финала закрытой квалификации на второй – StarLadder CIS RMR 2021, но на само событие не попала. Среди достижений состава числится победа на Legion Кубке Украины.

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