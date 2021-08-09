Организация B8 Esports подписала состав ex-Marlian Esports по CS:GO

Клуб Данила "Dendi" Ишутина отрыл подразделение по CS:GO.
Киберспортивная организация B8 Esports, основанная игроком в Dota 2 Данилом "Dendi" Ишутиным, стала мультигейминговой после подписания команды по второй дисциплине. К клубу присоединились игроки коллектива ex-Marlian Esports по CS:GO и тренер Дмитрий "rjy" Чумак.
Участники B8 Esports по CS:GO:
- Даниил "nat1ve" Бакин;
- Артем "r1nkle" Мороз;
- Богдан "kr1vda" Кривда;
- Михаил "Owner" Лымарь;
- Никита "Hkta" Рева.
Напомним, что игроки покинули клуб Marlian Esports, чтобы найти организацию, которая обеспечит им более достойные условия. В прошлой, в том числе, у них не было зарплат.
Ранее украинская команда прошла квалификацию на первый RMR-турнир по CS:GO для СНГ-региона EPIC CIS League Spring 2021. Также она дошла до финала закрытой квалификации на второй – StarLadder CIS RMR 2021, но на само событие не попала. Среди достижений состава числится победа на Legion Кубке Украины.