Организация Natus Vincere перевела участников команды по Dota 2 в инактив

Участников коллектива Natus Vincere по Dota 2 перевели в инактив.

Украинский киберспортивный клуб Natus Vincere объявил о переведении игроков команды по Dota 2 в инактив. На решение повлияли результаты состава в рамках восточноевропейской квалификации на чемпионат The International 10.

Формально Алик "V-Tune" Воробей, Владимир "No[o]ne" Миненко, Роман "RAMZES666" Кушнарев и Владимир "RodjER" Никогосян остались в клубе, но играть за NAVI текущим составом не будут. Капитан Акбар "SoNNeikO" Бутаев покинул коллектив после завершения квалификации.

Подробнее о будущем подразделения рассказал операционный директор Natus Vincere Алексей "xaoc" Кучеров в видеоролике.

Также организация сообщила, что планирует изменить подход к работе с дисциплиной и нанять сотрудника, который будет заниматься направлением по Dota 2. Его представят в ближайших анонсах.

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