Организация Natus Vincere перевела участников команды по Dota 2 в инактив

Участников коллектива Natus Vincere по Dota 2 перевели в инактив.
Украинский киберспортивный клуб Natus Vincere объявил о переведении игроков команды по Dota 2 в инактив. На решение повлияли результаты состава в рамках восточноевропейской квалификации на чемпионат The International 10.
Формально Алик "V-Tune" Воробей, Владимир "No[o]ne" Миненко, Роман "RAMZES666" Кушнарев и Владимир "RodjER" Никогосян остались в клубе, но играть за NAVI текущим составом не будут. Капитан Акбар "SoNNeikO" Бутаев покинул коллектив после завершения квалификации.
Подробнее о будущем подразделения рассказал операционный директор Natus Vincere Алексей "xaoc" Кучеров в видеоролике.
Также организация сообщила, что планирует изменить подход к работе с дисциплиной и нанять сотрудника, который будет заниматься направлением по Dota 2. Его представят в ближайших анонсах.