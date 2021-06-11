Организатор StarLadder CIS RMR по CS:GO учел ключевые недочеты первого RMR-турнира в СНГ-регионе

На StarLadder CIS RMR по CS:GO будут, задержка, античит, записи тимспиков и др.

Организатор StarLadder CIS RMR по CS:GO раскрыл подробности проведения турнира. Как и предусмотрено правилам корпорации Valve, прямые приглашения в основную часть состязания получили пять команд с наибольшим RMR-рейтингом в регионе – Team Spirit, Natus Vincere, Gambit Esports, Virtus.pro и Akuma. Несмотря на рекомендации ESIC, организатор должен им следовать.

Также стало известно, что инвайты на закрытую квалификацию получили коллективы Entropiq, forZe, K23 и Nemiga Gaming. Ранее на нее прошли украинские Esports Club Kyiv и ex-Marlian Esports. Еще два места достанутся победителям вторых открытых отборочных, которые состоятся 12–14 июня.

В ответ на открытое письмо профессиональных СНГ-команд к Valve, StarLadder сообщил, что на втором RMR-турнире будут предусмотрены следующие меры:

третьи лица не получат log-данные с задержкой менее 20 секунд;

задержка на всех GOTV составит от 110 секунд;

тимспики будут записываться во время каждого матча.

во время каждого матча будет вестись запись с веб-камер игроков, на нее попадет и происходящее на их экранах;

все матчи турнира пройдут на платформе FACEIT с использованием ее античита.

StarLadder CIS RMR состоится с 27 июня по 4 июля, на нем разыграют $100 тыс. и баллы RMR.

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