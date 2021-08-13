Организаторы назвали пятерых последних участников ESL One Fall 2021 по Dota 2

К участникам ESL One Fall 2021 по Dota 2 присоединились PSG.LGD, Virtus.pro и еще три команды.

Стали известны все 12 участников турнира ESL One Fall 2021 по Dota 2. Пять последних команд, которые получили прямые инвайты, организаторы события анонсировали 12 августа у себя в соцсетях. Ими стали PSG.LGD, Virtus.pro, beastcoast, SG esports и Tundra Esports.

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На прошлой неделе организаторы объявили первую пятерку приглашенных участников. Слоты достались Team Spirit, Team Liquid, Alliance, T1 и Thunder Predator. Также на днях завершилась закрытая квалификации, по ее итогам прошли Creepwave и Team Empire.

Восемь из 12 участников ESL One Fall 2021 ранее добыли места на The International 10 (Team Spirit, Virtus.pro, Alliance, T1, Thunder Predator, PSG.LGD, beastcoast и SG esports). Для них он станет достойной разминкой перед чемпионатом.

ESL One Fall 2021 состоится 21–29 августа. Его призовой фонд составит $400 тыс.

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