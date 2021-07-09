Основное наше достижение – это доверие аудитории: интервью с CEO Maincast Андреем "x3m4eg" Григорьевым

Интервью с CEO и сооснователем Maincast Андреем "x3m4eg" Григорьевым.

Украинская студия Maincast за три года работы добилась немалых успехов на мировом рынке киберспортивных трансляций. Ее русскоязычные эфиры по просмотрам успешно соревнуются с англоязычными, а порой и превосходят их. Так, в июне 2021 года ее канал занял первое место по просмотрам на Twitch среди киберспортивных организаций.

Андрей "x3m4eg" Григорьев – CEO и сооснователь Maincast.

В интервью для TSN.ua Андрей рассказал об основных направлениях деятельности Maincast, достижениях и планах студии.

Вы в киберспорте с 2007-го. Расскажите о своих ключевых достижениях за эти годы.

Мне не нравится говорить о достижениях, как о своих собственных. Считаю, что правильнее сказать о моей причастности к тем или иным планам, проектам и событиям, которые лично мне дают возможность развиваться и реализовываться, а нашей аудитории приносят интерес или пользу.

Действительно, я уже 14 лет работаю в данной сфере, быстро, однако, бежит время, а такое ощущение, как будто все началось совсем недавно.

Прежде всего, горжусь нашей командой. За эти годы нам удалось собрать в Maincast крутую команду, которая вкладывает частичку себя в наши общие проекты и продукты. Я очень благодарен каждому. Не все знают, но часть команды Maincast работает вместе уже около 10 лет, еще начиная со Starladder. Еще часть – вместе с нами более пяти лет с момента основания RuHub.

В свое время я приложил немало усилий к таким проектам, как Alkar, iCCup, prodota, и очень этому рад. Я работал администратором и пытался создавать атмосферу, в которой аудитории будет интересно проводить время и находить новых друзей. За время работы на данных проектах, я получил массу полезного опыта и познакомился с большим количеством интересных людей.

Вскоре у меня появилась, по сути, моя первая fulltime-работа на данном рынке. Я благодарен за то, что был причастен к становлению Cyberarena.tv, а также Starladder. Это дало мне возможность расти профессионально и набираться опыта, а также у меня появилось множество друзей, с которыми мы поддерживаем теплые отношения и по сей день. Невозможно забыть те эмоции, которые были испытаны во время проведения таких серий турниров как ASUS Open, Intel Challenge, Dota 2 Star Championship, Starladder Star Series.

После этого начался этап работы в RuHub и путь, который мы прошли – начиная с аренды небольшой квартиры и до вхождения в холдинг ESforce, а также дальнейшие невероятные проекты такие, как серия турниров Epicenter.

Я горжусь тем, что мы с партнерами создали Maincast, а также делаем все возможное для развития компании и рынка киберспорта в нашем регионе. Считаю, что основное наше достижение – это доверие аудитории. Я хочу выразить благодарность нашим зрителям, ведь именно благодаря им мы из года в год ставим новые рекорды на наших трансляциях. Это очень сильно драйвит продолжать делать свое дело и двигаться вперед.

В большинстве проектов вы участвовали вместе с v1lat. У вас особая синергия? Как получается сохранять рабочие и дружеские отношения?

Мы знакомы уже более 10 лет, и могу с уверенностью сказать, что с момента нашего знакомства двигаемся в одном направлении. Изначально компьютерные игры и турниры были нашим общим хобби и страстью, это и легло в основу нашей дружбы и партнерства. Это и помогает нам создавать все новые и новые проекты столько лет.

Стоит добавить, что еще одним нашим общим увлечением является большой спорт – начиная с футбола и заканчивая биатлоном. Именно поэтому в 2020 году мы начали работать и с традиционным спортом, включая футбол, бокс и NBA.

Соответствует ли Maincast сегодня вашему видению при ее создании?

Больше да, чем нет. Когда мы с командой создавали Maincast, горизонт планирования был на пять лет. Уже идет четвертый год нашей работы на рынке, естественно тенденции и тренды постоянно меняются и это подводит нас к изменениям в тактике, но не в стратегии.

За это время мы собрали отличную команду, благодаря которой добиваемся прекрасных результатам и движемся вперед. Мы построили одну из ведущих компаний Европы по производству киберспортивного контента и прямых трансляций, собрали огромную аудиторию, которую очень ценим, и благодаря которой двигаемся дальше.

Да, были сильные изменения во многих проектах, менялся приоритет в векторах ведения бизнеса, но основные направления, в которых мы изначально планировали развиваться, остались без изменений, и мы продолжим двигаться вперед!

В 2018 году вы говорили, что Maincast планирует составить конкуренцию мировым организаторам турниров. Сколько состязаний компания провела, и какие есть планы в этом направлении?

Да, действительно, мы планировали сделать проведение турниров одной из основных направлений бизнеса Maincast. Изначально планировалось четыре направления в работе компании:

покупка прав на трансляции и дальнейшая их локализация на рынке Восточной Европы;

организация турниров в дисциплинах Dota 2 и CS:GO;

создание дополнительного развлекательного контента вокруг турниров;

работа над спецпроектами с различными партнерами. Как со сферы киберспорта, так и за ее рамками, начиная со спорта и заканчивая работой со звездами шоу-бизнеса. Речь как о white-label турнирах и трансляциях, так и о создании различных шоу для наших партнеров.

На данный момент мы активно работаем во всех направлениях, за исключением проведения соревнований под брендом Maincast. Первые два года мы активно работали в этой нише, провели около 10 соревнований: два LAN-турнира по CS:GO в Лондоне, один из самых просматриваемых онлайн-турниров по Dota 2 – Maincast Autumn Brawl, также в 2020 году провели две крупные онлайн-лиги по Dota 2 совместно с ESL.

Но пандемия, а также ситуация на рынке, внесли свои коррективы. Во-первых, очень сильно снизилась рентабельность и усложнилась организация мероприятий уровня Epicenter, Starladder. Это связано с конкуренцией между всеми игроками рынка, как европейскими, так и китайскими. Выросли призовые, в разы увеличились отчисления командам, а также сильно поднялись рейты англоязычных талантов.

Во-вторых, на ситуацию негативно повлияла пандемия, во время которой сократились рекламные бюджеты спонсоров и партнеров. Также для данного вида бизнеса необходимы десятки миллионов инвестиций и, как показывает практика наших коллег из Западной Европы, – это очень длительный процесс. Требуется около 10 лет, чтобы стать крупным игроком и выйти на прибыль.

Мы не отказываемся полностью от этого направления, но, на данный момент, оно не является приоритетным для компании. Возможно, все изменится, и мы вновь начнем радовать зрителей турнирами под эгидой Maincast.

На трансляции региональных квалификаций к The International 10 Maincast пригласила 20 гостей, включая киберспортсменов и популярных стримеров. Были ли сложности с их привлечением?

За эти годы, мы научились работать с приглашенными талантами на достаточно хорошем уровне, и они все знают, чего от нас ожидать. Мы также работаем с фидбэком от самих инфлюенсеров/талантов. Взгляд со стороны хорошо помогает добавить что-то новое в наш продукт и, в конечном итоге, зритель получает более качественный контент.

Основные трудности возникают с привлечением профессиональных игроков, так как никто не знает, кто на какой стадии завершит соревнования и какий будет настрой. В целом, все наши гости являются нашими друзьями, и мы всегда стараемся предоставить им комфортные условия работы, совместно создавая интересный контент для зрителя.

До и после матчей вы проводили различные шоу с кастерами и гостями. Они пользовались успехом у комьюнити?

С момента основания, часть нашей стратегии заключалась в создании своего уникального контента. Наша съемочная команда единственная посетила все Major-турниры, чтобы показать зрителям их атмосферу. На квалификации к The International мы всегда стараемся не ограничиваться только проведением трансляций и создаем для зрителей много развлекательного контента: интервью со звездами киберспорта, игровые и аналитические шоу и авторские программы.

К этим квалификациям мы подготовили различные рубрики. Некоторые из них очень хорошо показали себя, и мы определенно будем продолжать их делать в будущем. Другие сработали, как разовая акция, – аудитория хорошо посмеялась и на этом, пожалуй, достаточно, так как в следующие разы это уже будет слишком "кринжово".

Мы с нетерпением ждем возобновления турниров в офлайн-формате, чтобы вновь радовать наших зрителей контентом на YouTube-канале. А пока это время не наступило, приложим все усилия для создания интересных рубрик в наших студиях с приглашенными гостями и нашими талантами.

Планируете ли какие-либо особые форматы на The International 10?

Мы безумно рады, что The International 10 таки состоится в этом году. Спасибо компании Valve, что смогла в сжатые сроки найти новое место проведения. Подрядчики и таланты The International 10 еще не определились, и мы на текущий момент не можем комментировать данный вопрос.

Valvе каждый год делает праздник для фанатов Dota2 и готовит новый контент. Думаю, этот юбилейный год не будет исключением. Мы все, как и каждый зритель, и игрок в Dota2, находимся в предвкушении.

Какие у Maincast дальнейшие планы на будущее?

Пандемия внесла коррективы, как в работу всего рынка, так и в деятельность нашей компании. В первую очередь, мы будем продолжать укреплять позиции на рынках Украины и Восточной Европы. Продолжим развивать наши продукты, внедрять новые технологии и искать новые таланты.

Планируем строительство дополнительных студий, чтобы более качественно и интересно обозревать турниры и мероприятия. Как только появиться возможность для посещения офлайн-турниров, мы будем снова радовать зрителей контентом с мест проведения.

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