Остап Ступка требует смягчить ему наказание за устроенное "пьяное" ДТП в Киеве с потерпевшим

Украинский актер Остап Ступка, который недавно назвал причину развода с четвертой женой, ответил, чем завершились суды из-за устроенного им "пьяного" ДТП с пострадавшим в Киеве.

Артист говорит, что ситуация на самом деле "сложная и досадная". Тем не менее, он решил с потерпевшим все неурядицы. В частности, актер оплатил лечение и ремонт автомобиля. В интервью Oboz.ua знаменитость добавил, что был за "мирное решение всех вопросов".

"С потерпевшим мы все неурядицы решили – я за мирный путь. По поводу самой ситуации… Тяжелое событие. Но, как говорится, все мы под Богом ходим, понимаете? И у каждого может так измениться жизнь – буквально за одну секунду", — заверил актер.

После ДТП Остап Ступка должен в течение трех лет выполнять общественно полезные работы, а также ему на восемь лет запретили ездить за рулем авто. Однако недавно артист подал апелляцию и просит смягчить ему наказание. Как признается актер, он хочет немного сократить срок запрета управления автомобиля. В настоящее время апелляция находится на рассмотрении. Пока что Ступка пользуется услугами такси.

Остап Ступка устроил ДТП

"У меня роман с таксистами. Когда сажусь в машину, бывает, узнают, конечно. Есть уже знакомые ребята, с которыми договариваюсь: нужно поездить по городу по делам, они меня возят. Мы хорошо общаемся. По вождению, конечно, скучаю – я за рулем очень давно. Недавно мы подали апелляцию, чтобы хоть немного сократить срок запрета, сейчас она рассматривается", — поделился актер.

Остап Ступка устроил "пьяное" ДТП в Киеве – что известно

В апреле 2023 года Остап Ступка стал виновником ДТП. Внедорожник актера въехал в припаркованный автомобиль, в котором находился мужчина. В результате столкновения пострадавший получил серьезные травмы и попал в больницу. Прибывшие на место ДТП полицейские установили, что Ступка находился в состоянии алкогольного опьянения.

Наконец, начались суды. Судья вынес приговор, согласно которому артист в течение трех лет должен выполнять общественно полезные работы. Также его на восемь лет лишили водительского удостоверения. Правда, Киевская городская прокуратура была не согласна с таким решением и требовала на три года арестовать актера.

Остап Ступка под хмельком устроил ДТП в Киеве / Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Напомним, недавно Остап Ступка рассказал, где во время войны находятся его младшие дети. Также артист рассекретил, чем они сейчас занимаются.

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