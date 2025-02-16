Певица Lama отыграла концерт в Киеве: потрясающее живое исполнение и аукцион для ВСУ

Украинская певица Lama, настоящее имя которой Наталья Дзеньков, отыграла концерт в Киеве.

Исполнительница собрала своих поклонников в особенную дату – 14 февраля, в День всех влюбленных. Парочки с удовольствием приходили на концерт Lama и в невероятной атмосфере под романтические песни проводили праздничный день.

Редакция сайта ТСН.ua тоже побывала на событии. Предлагаем подробнее узнать, как прошел концерт исполнительницы.

Lama собрала поклонников в одном из музыкальных клубов-ресторанов. Изюминкой заведения было то, что посетители могли сесть за столик, заказать себе что-нибудь вкусненькое и сидя наслаждаться выступлением любимой артистки. Начало концерта было запланировано на 19:00. Однако преданные поклонники Lama собрались в клубе задолго до указанного в билете времени.

Концерт Lama в Киеве / Фото: ТСН.ua

Сама певица тоже не торопилась начинать. Артистка все же задержалась, чтобы дождаться всех поклонников, которые из-за снежной погоды могли опоздать. В 19:30 на сцену вышла ведущая Соня Сотник. Она начала концерт с важной задачи – провела благотворительный аукцион, на котором собирали средства на дрон бригаде "Помсти". С молотка ушли футболки с автографом Lama, изображение острова "Змеиный" с фразой о "русском военном корабле" и подписью того самого автора этого выражения, а также флаг.

После благотворительного аукциона на сцену наконец-то вышла певица со своим бэндом. Выступление знаменитость начала с легендарной песни "Світло и тінь". Далее артистка спела трек "Привіт, привіт", во время исполнения которого играла на клавишных. В общем, на сцене звучали такие песни, как "Мій милий", "Лиш тільки ти", "Тішу", которую артистка, к стати, впервые исполнила на концерте, "Діаманти", "Спалені мости", "Мій друг", "Сильні люди", "Тримай", "Знаєш, як болить", "Моє серце", которую певица пела с залом, "Літак", "Мені так треба" та "Український Rock’n’Roll"

Концерт Lama в Киеве / Фото: ТСН.ua

После исполнения песен Lama сошла со сцены. Однако концерт, конечно, на этом не завершился. На сцену поднялась ведущая Соня Сотник, которая продовжила благотворительный аукцион. Она продала флаг за 28 тысяч, шеврон Radio Roks и диск, на котором записан альбом исполнительницы. В общем, команде исполнительницы удалось собрать 84,5 тысячи гривен для нужд ВСУ. Конечно, на событии также поблагодарили военных, благодаря которым вообще есть возможность праздновать День влюбленных и проводить подобные мероприятия. Все собравшиеся поднялись и адресовали защитникам аплодисменты.

После этого Соня Сотник позвала Lama исполнить песню на бис. Артистка с коллективом спела композицию "Тільки ти", "3 джерела", во время которой все включили фонарики на телефонах, а некоторые парочки танцевали медленные танцы. Даже столики не помешали этому. В завершение певица порадовала легендарным треком "Світ мрій". Присутствующие в зале наконец-то разогрелись, начали вставать з-за столиков, петь и танцевать с Lama.

Концерт Lama в Киеве / Фото: ТСН.ua

После этого фанаты, конечно, не могли отпустить артистку. Они просили ее исполнить еще один трек и все дружно выкрикивали "на бис". В конце концов, Lama вышла и спела песню "Моє сердце". Именно романтичной композицией исполнительница завершила День всех влюбленных.

Концерт Lama в Киеве / Фото: ТСН.ua

Напомним, недавно певец MONATIK отыграл концерт в Киеве. Артист давал детям микрофоны и заставил собравшихся плакать. Редакция сайта ТСН.ua писала подробности с выступления артиста.

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