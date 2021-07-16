PlayStation Store: что это такое, как зарегистрироваться, покупать игры и пополнять бумажник

PlayStation Store: что это такое, как зарегистрироваться, покупать игры и пополнять бумажник

Особенности использования PlayStation Store.

Playstation Store – это официальный онлайн-магазин компании Sony для пользователей консолей PlayStation Vita, PlayStation 3, PlayStation 4 и PlayStation 5. В нем представлены платные и бесплатные игры, дополнения, демоверсии и другой игровой контент. В PS Store также можно оформить подписку PlayStation Plus и ознакомиться с предложениями, которые доступны подписчикам в текущем месяце.

В статье мы подробно разберем особенности использования сервиса PlayStation Store.

Как зарегистрироваться в PlayStation Store

В браузерной версии PlayStation Store в правом верхнем углу расположена кнопка "Войти в сеть". Если у вас уже есть учетная запись для PlayStation Network, достаточно будет ввести адрес электронной почты в качестве идентификатора. Если нет, выберите опцию "Создание новой учетной записи".

При ее создании, прежде всего, нужно будет указать дату своего рождения. После – выбрать страну проживания. Третьим шагом станет введение адреса электронной почты и создание пароля. На четвертом нужно будет указать свой домашний адрес. На пятом вас попросят указать имя и фамилию, а также сетевой идентификатор (никнейм). На последнем шаге нужно принять Условия обслуживания и Лицензионное соглашение.

Важно подтвердить свой адрес электронной почты, проследовав по ссылке, которая придет вам в письме после регистрации.

Владельцам консолей последних поколений нет нужды регистрироваться в PlayStation Store, так как их аккаунт создается при добавлении нового пользователя.

Чтобы добавить пользователя на консоль PlayStation 5, нужно, прежде всего, принять Лицензионное соглашение. Следующим шагом будет вход в сеть. Если у вас уже есть аккаунт в PlayStation Network, то процедура упростится. Введите почту и пароль или используйте для входа мобильное приложение.

Далее вас попросят обновить учетную запись, ввести имя и фамилию, а после скорректировать настройки конфиденциальности. Для защиты учетной записи вам также предложат пройти двухэтапную аутентификацию.

Как покупать игры в PlayStation Store

Ярлык PlayStation Store будет отображаться первым при входе в профиль на консоли. Войдите в магазин, чтобы выбрать интересующую игру. Вы можете воспользоваться поиском по названию, выбрать ее в своем списке пожеланий или корзине. Есть также отдельные разделы с новинками, коллекциями, предложениями, подписками и др.

Выберите игру и на ее странице нажмите кнопку со стоимостью. После вам могут на выбор предложить несколько изданий. Когда определитесь, ваш заказ переместится в корзину, и вы сможете его оплатить.

В браузерной версии также можно выбрать игру и добавить ее в корзину, после чего станет возможна ее оплата.

Чтобы оплатить игру, нужно привязать к аккаунту свою банковскую карту (Visa или Mastercard). Для этого нужно ввести ее номер, срок действия, CVV, а также имя владельца.

После привязки карты, оплату можно произвести мгновенно.

Отдельно советуем опцию "Требовать пароль при оформлении заказа", чтобы избежать случайных покупок, если в ваш профиль получат доступ дети или гости, которые не совсем понимают, как работает PlayStation Store.

Как пополнить бумажник в PlayStation Store

Бумажник можно использовать для мгновенного совершения покупок в магазине. Он связан с вашей кредитной/дебетовой картой или другими средствами оплаты, добавленными в личный профиль. Бумажник позволяет определенным образом спланировать расходы, например, заранее отложить средства на продление подписки или оплату предзаказа игры.

Бумажник есть только на основных учетных записях, на дополнительных эта функция недоступна.

Пополнение через платежные системы "Яндекс" и PayPal в Украине недоступно. Кроме перевода средств с банковской карты, можно пополнить бумажник помощи карт оплаты PlayStation Network и Sony Entertainment Network, которые продаются в магазинах бытовой техники. Они есть в MOYO, "Цитрусе", "Фокстроте", COMFY и др.

Чтобы пополнить бумажник через браузер, нужно войти в свой аккаунт, выбрать "Управление платежами", а после – "Пополнение средств". Для PS5 нужно последовательно выбрать "Настройки", "Пользователь и учетная запись", "Учетная запись", "Оплата и подписки", "Пополнение средств". Для PS4 – "Настройки", "Управление учетной записью", "Данные учетной записи", "Бумажник", "Добавить средства".

Если статья "PlayStation Store: что это такое, как зарегистрироваться, покупать игры и пополнять бумажник" была вам полезна, предлагаем также ознакомиться с "Что такое Steam и как им пользоваться" или другими материалами в разделе "Киберспорт".

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