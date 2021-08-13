Плей-офф LEC Summer 2021 по League of Legends: участники и награды

В плей-офф турнира League of Legends European Championship Summer 2021 разыграют €200 тыс.

13 августа в 19:00 по Киеву стартует первый матч стадии плей-офф League of Legends European Championship Summer 2021. В полуфинал верхней сетки европейской лиги прошли команды MAD Lions, Rogue, G2 Esports и Misfits Gaming. В нижней сетке сыграют Team Vitality и Fnatic.

Призовой фонд турнира составляет €200 тыс. Четыре команды, которые не прошли в плей-офф, не получат денежных наград. Между участниками финальной стадии фонд будет распределен следующим образом:

1 место – €80 тыс.

2 место – €50 тыс.

3 место – €30 тыс.

4 место – €20 тыс.

5 место – €12,5 тыс.

6 место – €7,5 тыс.

13 августа в 19:00 в полуфинале встретятся коллективы Rogue и Misfits Gaming. 14 августа в 18:00 стартует матч между MAD Lions и G2 Esports. Победители пар пройдут в финал верхней сетки (начало – 21 августа в 18:00), а проигравшие продолжат состязание в нижней. Гранд-финал назначен на 18:00 29 августа.

Три лучшие команды по итогам LEC Summer 2021 получат места на мировом чемпионате 2021 World Championship, на котором разыграют $2,225 млн.

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