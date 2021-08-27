Плей-офф WePlay Academy League Season 1 по CS:GO: LAN-формат, кастеры и награды зрителям

Плей-офф WePlay Academy League Season 1 по CS:GO: LAN-формат, кастеры и награды зрителям

Зрители плей-офф WePlay Academy League Season 1 по CS:GO получат награды.

Плей-офф WePlay Academy League Season 1 по CS:GO состоится 27–29 августа. Финальные матчи турнира для молодежных составов популярных киберспортивных клубов пройдут в офлайн-формате на территории WePlay Esports Arena Kyiv.

На решающую стадию состязания пробились коллективы Fnatic Rising, mouz NXT, Young Ninjas и BIG Academy. Первые матчи плей-офф стартуют 27 августа в 16:00 и 19:00 по Киеву.

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Организатор события WePlay Esports сообщил, что зрители прямых трансляций турнира смогут получить награды. Во время стримов на Twitch будет дроп подарочных карт Steam. Подробнее обо всех дропах расскажут комментаторы. Их имена также объявили.

Русскоязычную трансляцию проведут: Антонина "Tonya" Предко, Александр "Enkanis" Полищук, Алексей "уXo" Малецкий, Юрий "Strike" Терещенко, Дмитрий "Hooch" Богданов и Михаил "Kane" Благин.

WePlay Holding

Англоязычными кастерами статут: Джеймс Бэнкс, Якоб "Pimp" Виннече, Алекс "Mauisnake" Элленберг, Огюст "Semmler" Массона и Андерс Блум.

WePlay Holding

Отметим также, что украинский коллектив Natus Vincere Junior проиграл в решающем матче Fnatic Rising и потерял шанс пройти в плей-офф WePlay Academy League Season 1.

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