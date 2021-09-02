Подходящий ли сегодня день для анонса состава по Dota 2: клуб NAVI поинтересовался у фанатов в Twitter

Подходящий ли сегодня день для анонса состава по Dota 2: клуб NAVI поинтересовался у фанатов в Twitter

Организация Natus Vincere может анонсировать новую команду по Dota 2 уже в ближайшее время.

Украинский киберспортивный клуб Natus Vincere опубликовал у себя в Twitter вопрос, обращенный к фанатам. Его представители поинтересовались, подходящий ли сегодня день для анонса нового состава по Dota 2.

Is it a good day to announce Dota 2 roster? — NAVI (@natusvincere) September 2, 2021

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Вопрос вызвал бурную реакцию среди комьюнити. В частности, на него отреагировал аккаунт клуба Team Spirit, отправивший в ответ знаменитый мем с Шайа Лабафом (Just do it). Интерес и креативность в ответ также проявили представители медиахолдинга WePlay Esports, организатора EPICENTER, нескольких популярных букмекеров и др.

Отдельно внимание фанатов привлекло сообщение от украинского игрока в Dota 2 Ильи "lil me alone" Ильюка. Он оставил под постом ухмыляющийся смайлик.

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