Получил пожизненный бан: росиянин назвал украинца нацистом на турнире Warcraft III

JohnnyCage никогда больше не сможет участвовать в турнирах серии W3Champions.

В среду 6 апреля произошел неприятный инцидент во время турнира Warcraft III. Росиянин Илья Яшенков под ником "JohnnyCage" оскорбил украинского игрока Андрея "Foggy" Корня.

Во время встречи в матчмейкинге "JohnnyCage" назвал "Foggy" "нацистом", что попало на сдержку украинца на Twitch.

Украинец спросил, серьезно ли он так думает. Тот ответил утвердительно. После этого Андрей Корень решил покинуть игру, потому что не желает тратить свое время на столь недалеких личностей.

Теперь JohnnyCage больше никогда не сможет участвовать в турнирах серии W3Champions, сообщили в подразделе Reddit о Warcraft.

Также организаторы запретили использование на своем дискорд-сервере символа Z в контексте поддержки войны в Украине.

Читайте также:

Львовские шахматистки Анна и Мария Музычук не подписали письмо в ФИДЕ об отстранении России и Белоруссии

Голкипер "Шахтера": верю, что в ближайшем будущем мы победим

"Наши игроки будут носить ее с гордостью": клуб АПЛ представил новую форму в поддержку Украины