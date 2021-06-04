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Полузащитник ФК "Челси" Мейсон Маунт стал амбассадором киберспортивной организации Combat Gaming

Полузащитник ФК "Челси" Мейсон Маунт стал амбассадором киберспортивной организации Combat Gaming

Футболист "Челси" Мейсон Маунт выступит ведущим киберспортивных событий.

Амбассадором киберспортивной организации Combat Gaming стал Мейсон Маунт – полузащитник ФК "Челси" и национальной сборной Англии. Он будет участвовать в событиях компании, выступит их ведущим, а также возьмет на себя создание игрового контента для каналов Ginx TV и Sky UK.

Combat Gaming занимается проведением шоу-матчей, а также турниров со звездными игроками и киберспортсменами. Среди основных дисциплин ее состязаний значатся Call of Duty, FIFA и Fortnite.

Мейсон Маунт ранее уже принимал участие в состязаниях от Combat Gaming. Он известен, как опытный игрок в Call of Duty: Warzone.