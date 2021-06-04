Полузащитник ФК "Челси" Мейсон Маунт стал амбассадором киберспортивной организации Combat Gaming

Футболист "Челси" Мейсон Маунт выступит ведущим киберспортивных событий.

Амбассадором киберспортивной организации Combat Gaming стал Мейсон Маунт – полузащитник ФК "Челси" и национальной сборной Англии. Он будет участвовать в событиях компании, выступит их ведущим, а также возьмет на себя создание игрового контента для каналов Ginx TV и Sky UK.

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Combat Gaming занимается проведением шоу-матчей, а также турниров со звездными игроками и киберспортсменами. Среди основных дисциплин ее состязаний значатся Call of Duty, FIFA и Fortnite.

Мейсон Маунт ранее уже принимал участие в состязаниях от Combat Gaming. Он известен, как опытный игрок в Call of Duty: Warzone.

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