Полузащитник ФК "Манчестер Юнайтед" приобрел состав по Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Бренд английского футболиста подписал команду по Tom Clancy's Rainbow Six Siege.
Полузащитник футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" и английской национальной сборной Джесси Лингард купил британский коллектив Audacity Esports по Tom Clancy's Rainbow Six Siege. В дальнейшем состав будет выступать под названием JLINGZ esports.
Детали сделки не разглашаются, но известно, что она состоялась при поддержке компании Ubisoft.
Футболист прокомментировал приобретение так:
"Мой бренд уже несколько лет растет, но погрузиться в киберспорт и присоединить к JLINGZ собственную команду – это невероятно. Для меня в киберспорте есть все: он динамичный, конкурентоспособный, имеет потрясающее комьюнити. И было здорово получить поддержку от Ubisoft".
В следующем сезоне UK & Ireland Nationals коллектив JLINGZ esports будет выступать во втором дивизионе. На турнире UK & Ireland Nationals – Summer 2021, который завершился 29 августа, он занял последнее восьмое место, заработав £750. Первое место и £7,5 тыс. достались европейскому составу украинского клуба Natus Vincere.