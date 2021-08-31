Полузащитник ФК "Манчестер Юнайтед" приобрел состав по Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Бренд английского футболиста подписал команду по Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

Полузащитник футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" и английской национальной сборной Джесси Лингард купил британский коллектив Audacity Esports по Tom Clancy's Rainbow Six Siege. В дальнейшем состав будет выступать под названием JLINGZ esports.

Детали сделки не разглашаются, но известно, что она состоялась при поддержке компании Ubisoft.

Также читайте Нападающий ФК "Ювентус" стал совладельцем киберспортивного клуба Furious Gaming

Футболист прокомментировал приобретение так:

"Мой бренд уже несколько лет растет, но погрузиться в киберспорт и присоединить к JLINGZ собственную команду – это невероятно. Для меня в киберспорте есть все: он динамичный, конкурентоспособный, имеет потрясающее комьюнити. И было здорово получить поддержку от Ubisoft".

В следующем сезоне UK & Ireland Nationals коллектив JLINGZ esports будет выступать во втором дивизионе. На турнире UK & Ireland Nationals – Summer 2021, который завершился 29 августа, он занял последнее восьмое место, заработав £750. Первое место и £7,5 тыс. достались европейскому составу украинского клуба Natus Vincere.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку