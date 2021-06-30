Категория
Киберспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

После проигрыша NAVI на StarLadder CIS RMR 2021 по CS:GO, два игрока Akuma решили сменить команду

После проигрыша NAVI на StarLadder CIS RMR 2021 по CS:GO, два игрока Akuma решили сменить команду

Евгений "j3kie" Сергачев и Дмитрий "SENSEi" Шворак покидают CS:GO-команду Akuma.

В матче между командами Natus Vincere и Akuma в рамках турнира StarLadder CIS RMR 2021 по CS:GO, со счетом 2:0 победила NAVI. Для игроков Akum это уже третье поражение по ходу второго RMR-турнира года.

После матча участник Akuma Дмитрий "SENSEi" Шворак у себя в Twitter разместил пост, в котором поблагодарил игроков NAVI за то, что не согласились сменить сервер. Из-за этого на карте Mirage участники Akuma выступали с задержкой в 27–32 мс, тогда как у их противников самый высокий пинг не превышал 25 мс, а у некоторых был равен 5 мс.

Капитан Natus Vincere Кирилл "Boombl4" Михайлов ответил на это предложением закрыть рот.

 

За этот поступок его раскритиковал аналитик Александр "Petr1k" Петрик, отметив, что такой ответ не достоин капитана одной из лучших команд мира.

Через некоторое время, в официальных группах во "ВКонтакте" игроки Akuma Евгений "j3kie" Сергачев и Дмитрий "SENSEi" Шворак объявили о поиске новых команд.

Каждый из них разместил у себя лаконичное сообщение из трех букв: FFT. Аббревиатура расшифровывается, как free for team (ищу команду).

Следующий матч в рамках StarLadder CIS RMR 2021 коллектив Akuma сыграет против Nemiga Gaming. Он стартует 30 июня в 17:00 по Киеву.