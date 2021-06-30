После проигрыша NAVI на StarLadder CIS RMR 2021 по CS:GO, два игрока Akuma решили сменить команду

После проигрыша NAVI на StarLadder CIS RMR 2021 по CS:GO, два игрока Akuma решили сменить команду

Евгений "j3kie" Сергачев и Дмитрий "SENSEi" Шворак покидают CS:GO-команду Akuma.

В матче между командами Natus Vincere и Akuma в рамках турнира StarLadder CIS RMR 2021 по CS:GO, со счетом 2:0 победила NAVI. Для игроков Akum это уже третье поражение по ходу второго RMR-турнира года.

После матча участник Akuma Дмитрий "SENSEi" Шворак у себя в Twitter разместил пост, в котором поблагодарил игроков NAVI за то, что не согласились сменить сервер. Из-за этого на карте Mirage участники Akuma выступали с задержкой в 27–32 мс, тогда как у их противников самый высокий пинг не превышал 25 мс, а у некоторых был равен 5 мс.

Капитан Natus Vincere Кирилл "Boombl4" Михайлов ответил на это предложением закрыть рот.

Закрой рот — Кирилл (@Boombl4CS) June 29, 2021

За этот поступок его раскритиковал аналитик Александр "Petr1k" Петрик, отметив, что такой ответ не достоин капитана одной из лучших команд мира.

Через некоторое время, в официальных группах во "ВКонтакте" игроки Akuma Евгений "j3kie" Сергачев и Дмитрий "SENSEi" Шворак объявили о поиске новых команд.

Каждый из них разместил у себя лаконичное сообщение из трех букв: FFT. Аббревиатура расшифровывается, как free for team (ищу команду).

Следующий матч в рамках StarLadder CIS RMR 2021 коллектив Akuma сыграет против Nemiga Gaming. Он стартует 30 июня в 17:00 по Киеву.

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