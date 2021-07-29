Прием работ на Short Film Contest 2021 по Dota 2 продлили до сентября

Прием работ на Short Film Contest 2021 продлили до 12 сентября.

Корпорация Valve сообщила о продлении приема работ для участия в конкурсе короткометражных фильмов Short Film Contest 2021. Новые видеоролики по вселенной игры Dota 2 можно подать до 12 сентября, также до этого времени есть возможность вносить изменения в те, которые уже добавлены в мастерскую Steam.

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Прием работ на Short Film Contest 2021 был закрыт 25 июля. Причиной его продления разработчики назвали перенос чемпионата The International 10 на октябрь, из-за чего времени на подготовку стало больше.

10 лучших короткометражек конкурса, которые будут определены путем открытого голосования, покажут на чемпионате The International 10 по Dota 2. Там же объявят и победителя. За первое место автор получит $25 тыс., за второе – $10 тыс., за третье – $5 тыс. Остальных финалистов наградят суммой в $500.

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