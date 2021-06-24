Продолжается поступление на бакалавриат по специализации "Киберспорт" в НУФВСУ

Продолжается поступление на бакалавриат по специализации "Киберспорт" в НУФВСУ

Год обучения на бакалавриате по "Киберспорту" в НУФВСУ составит 18, 5 тыс. грн.

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины (НУФВСУ) принимает заявления и документы для поступления на бакалавриат по специализации "Киберспорт" (esports). ВУЗ огласил сроки и условия поступления, а также стоимость обучения. В своих соцсетях информацией поделилась Федерация киберспорта Украины.

Для поступления необходимо иметь не меньше 100 баллов ВНО по украинскому языку и биологии, а также пройти творческий конкурс.

Регистрация на творческий конкурс проходит с 1 июня по 12 июля. Конкурс на бюджетные места состоится 1–12 июля, а на контрактные – 15–23 июля. Прием документов в электронной форме пройдет 14–23 июля.

Рейтинговые списки поступающих станут доступны 28 июля (бюджетные места) и 10 августа (контрактные места) до 18:00.

Стоимость одного года обучения на бакалавриате НУФВСУ по специализации "Киберспорт" составит 18 500 гривен.

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