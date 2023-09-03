Прорыв первой линии обороны россиян на юге: какие возможности открылись перед ВСУ

В Запорожской области благодаря прорыву первой линии обороны русской армии в ВСУ появилась возможность маневрироваться техникой и войсками во время наступательных действий на вторую линию обороны врага.

Об этом "Общественному" рассказал спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

"Враг распределил ресурсы. Если считать три линии за 100%, то это 60-20-20. То есть первая линия обороны была плотно заминирована, бетонные укрепления, большое количество противотанкового вооружения. Вторую линию также нельзя сбрасывать и говорить, что она какая-то не Такая. Здесь также есть укрепления достаточно мощные, достаточно грамотно построенные, но здесь у нас уже появилась возможность маневрировать техникой и войсками", — рассказал представитель ВСУ.

По его словам, на второй линии обороны у россиян меньше минных полей, чем на первой. Впрочем, отмечает Штупун "не надо думать, что их легко будет взять".

Если первую линию обороны врага украинские бойцы разминировали вручную, то разминирование второй линии обороны оккупантов будет комплексным. Ведь теперь у ВСУ есть возможность прикрывать пехоту.

"На первой линии обороны мы пробивали какой-то узкий путь, и техника, пехота не могла идти ни влево, ни вправо, потому что было плотное заминирование. Здесь мы вышли на территории, по которой мы можем маневрировать и противник также должен будет как-то действовать", — объяснил Штупун.

Между тем, российские оккупационные войска привлекают к обороне свои резервы и десантные подразделения.

Как сообщалось, в Белом доме сделали заявление об успехах ВСУ на юге. В частности, на Запорожском направлении Силы обороны в последние дни достигли "заметного прогресса" во время наступления против российских оккупационных войск.

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