Психологическая подготовка к киберспортивным турнирам: что советуют специалисты

На сайте UPEA появились советы по психологической подготовке к киберспортивным турнирам.

На сайте Украинской профессиональной киберспортивной ассоциации (UPEA) вышел материал, посвященный психологической подготовке к турнирам, который был создан при участии психолога киберспортивной академии The Champion Андрея Жолобовича. В нем рассказывается о четырех сферах, помогающих достичь успеха, и причинах их важности.

Многие любители и даже профессионалы, пытаясь подготовиться к турниру, часто сосредотачиваются лишь на оттачивании игровых навыков, забывая о других сферах. Чтобы иметь достаточно сил, внимания и энергии для достижения поставленных целей, психолог киберспортивной академии The Champion советует обратить внимание на следующие сферы:

физическое здоровье;

ментальное\интеллектуальное здоровье;

социальное здоровье;

духовное здоровье.

Первые две сферы необходимо поддерживать, поскольку чувство физической и ментальной слабости, опустошенности, не способствует появлению концентрации. Турниры требуют энергии, необходимо позаботиться о том, чтобы к началу важного события ее было много. Психолог рекомендует поддерживать режимы еды, сна, прогулок и нагрузок для физической силы, а также заниматься медитацией для психического здоровья.

Социальное здоровье подразумевает наличие здоровых отношений с окружением, которое оказывает поддержку. Это важно как в команде, так и в быту, который также влияет на самочувствие игрока. Для этого рекомендуют поддерживать коммуникацию с людьми.

В контексте последнего пункта психолог упоминает важность связи с коллективным бессознательным. Среди рекомендаций значится использование своеобразных "амулетов". Им в тексте дают следующую характеристику: "вещи любимого цвета или маленькие предметы, которые мы приобрели при различных событиях, но, только посмотрев и взяв в руки которые, мы сразу же наполняемся".

Психолог отметил, что данные рекомендации будут полезны не только при подготовке к турнирам, но и к любым испытаниям в различных жизненных ситуациях.

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