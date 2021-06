Разработчик Pokémon Go работает над игрой по "Трансформерам"

Компания Niantic анонсировала игру Transformers: Heavy Metal.

Американская компания Niantic, которая известна как разработчик игры Pokémon Go, анонсировала новый проект. В сотрудничестве со студией Very Very Spaceship, она работает над игрой Transformers: Heavy Metal.

По сюжету, игроки присоединятся к сети Guardian Network – группе людей, объединившихся с автоботами в войне против десептиконов. Им предстоит открывать скрытые регионы по всей Земле, чтобы находить ресурсы и сражаться с десептиконами в одиночку или с друзьями. В игре появятся персонажи из фильмов и мультфильмов франшизы "Трансформеры".

Релиз намечен на конец 2021 года, однако раньше состоится тестовый запуск Transformers: Heavy Metal в нескольких отдельных странах.

