Рекорд Книги Гиннесса: по Free Fire запустили стрим на экране размером в 4300 квадратных метров

Стрим по игре Free Fire на экране размером в 4300 квадратных метров попал в Книгу рекордов Гиннесса.
Разработчики Free Fire сообщили об установлении рекорда Книги Гиннесса за трансляцию на самом большом проецируемом экране в мире. В поддержку четвертой годовщины игры они запустили трансляцию на фасаде здания в Лас-Вегасе. Размер экрана составил 4,3 тыс. кв. м.
We've broken records before, but this one is one for the books. Take a look at our record-shattering experience in Vegas!— Free Fire North America (@FreeFire_NA) August 23, 2021
#FreeFire4nniversary #TuneUp4TheParty@GWR pic.twitter.com/XfQ42EAwc3
Годовщина игры была 23 августа, стрим на здании провели 19 августа. Различные торжественные мероприятия были запланированы до и после праздничной даты. Выпущена музыкальная композиция Reunion, анонсирован выход нового режима "Кубок Битвы Отрядов" для команд из четырех человек, а пользователи получили в подарок внутриигровые предметы.