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Рекорд Книги Гиннесса: по Free Fire запустили стрим на экране размером в 4300 квадратных метров

Рекорд Книги Гиннесса: по Free Fire запустили стрим на экране размером в 4300 квадратных метров

Стрим по игре Free Fire на экране размером в 4300 квадратных метров попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Разработчики Free Fire сообщили об установлении рекорда Книги Гиннесса за трансляцию на самом большом проецируемом экране в мире. В поддержку четвертой годовщины игры они запустили трансляцию на фасаде здания в Лас-Вегасе. Размер экрана составил 4,3 тыс. кв. м.

Годовщина игры была 23 августа, стрим на здании провели 19 августа. Различные торжественные мероприятия были запланированы до и после праздничной даты. Выпущена музыкальная композиция Reunion, анонсирован выход нового режима "Кубок Битвы Отрядов" для команд из четырех человек, а пользователи получили в подарок внутриигровые предметы.

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