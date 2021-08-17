С этими челами играть мне бы не хотелось: ALOHADANCE высказался по поводу слухов о присоединении к новому составу NAVI по Dota 2

С этими челами играть мне бы не хотелось: ALOHADANCE высказался по поводу слухов о присоединении к новому составу NAVI по Dota 2

ALOHADANCE заявил, что не будет играть с GeneRaL и V-Tune в одной команде.

Портал Escorenews.com сообщил, что украинские игроки Илья "ALOHADANCE" Коробкин и Виктор "GeneRaL" Нигрини, а также россиянин Алексей "Solo" Березин присоединятся к новому коллективу клуба Natus Vincere по Dota 2. Эту информацию его журналисты получили от нескольких неназванных источников.

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Также в материале сказано, что состав по дисциплине будет строиться вокруг украинских киберспортсменов Алика "V-Tune" Воробея и Владимира "No[o]ne" Миненко, которые пребывают в инактиве с июля. Косвенным подтверждением слуха назвали то, что ALOHADANCE возобновил стримы по Dota 2 в начале месяца.

Во время своего стрима на Twitch Илья опроверг эту информацию. Он отметил, что не будет играть в одной команде с V-Tune и GeneRaL, о чем уже говорил ранее. "С этими челами играть мне бы не хотелось", – заявил ALOHADANCE.

Он объявил о завершении киберспортивной карьеры, когда покинул команду FlyToMoon в августе 2020 года. Однако игрок отмечал, что не исключает возможность своего возвращения на профессиональную сцену.

GeneRaL выступал за Natus Vincere ранее, но был исключен из коллектива перед стартом второго сезона Dota Pro Circuit 2021. Solo на Dota Pro Circuit 2021 играл за состав NoTechies, который уже покинули другие игроки.

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