Саботаж и поиск предателей: в Fortnite появился режим "Самозванцы"

В игре Fortnite стал доступен режим "Самозванцы".

Компания Epic Games добавила в Fortnite новый игровой режим, который получил название "Самозванцы" (Impostors). Его игровой процесс выстроен в стиле психологической ролевой игры "Мафия", а также во многом похож на основной геймплей видеоигры Among Us.

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Матчи режима рассчитаны на участие десяти игроков, из которых восемь получают роль агентов, обслуживающих мост, а двое – самозванцев, пытающихся его захватить. Агенты побеждают при условии завершения всех заданий или устранения обоих самозванцев путем голосования. Ренегатам же нужно устранить достаточное количество агентов, чтобы захватить мост.

Для саботажа игрокам-самозванцам доступен ряд средств. Они могут временно остановить выполнение задач, телепортировать всех участников матча в другое место, а также превратить персонажей на время в "бананы", чтобы скрыться в толпе.

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