Самые популярные карты в CS:GO: какую предпочитают коллективы из топ‑30 рейтинга HLTV.org

CS:GO-команды из топ‑30 рейтинга HLTV.org в первой половине 2021 года сыграли 299 матчей на карте Dust2.

Портал HLTV.org поделился статистикой по популярным картам в CS:GO за первую половину 2021 года среди команд из топ-30 своего рейтинга. На первом месте с показателем в 299 сыгранных матчей находится Dust2. Всего на 8 матчей от нее отстает Inferno.

twitter.com/hltvorg

За это же время на Mirage коллективы провели 278 сражений, а на Vertigo – 220. Наименее востребованной оказалась Ancient. На карте, которую добавили в турнирный маппул 4 мая 2021 года, было проведено лишь 49 матчей.

Отдельно специалисты портала отметили, что в первой половине 2021-го у команд, которые играли за террористов, наибольший винрейт (51,9%) был на карте Inferno. Тем же, кто выступал на стороне спецназа, удалось продемонстрировать наилучшие результаты на Ancient (55,9%) и Nuke (53,8%).

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку