Стало известно название нового сезона игры Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Новый сезон игры Tom Clancy's Rainbow Six Siege назвали Crystal Guard.

На официальной странице Tom Clancy's Rainbow Six Siege в Twitter появился тизер нового сезона игры. Он получил название "Хрустальный страж" (Crystal Guard).

The best view is crystal clear. pic.twitter.com/Fd9uHtAszm — Rainbow Six Siege (@Rainbow6Game) August 10, 2021

Дата выхода нового сезона пока не названа. Фанаты ожидают его релиза в конце августа или начале сентября, так как к концу месяца завершится действие боевого пропуска North Star. Crystal Guard станет третьим сезоном шестого года поддержки Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

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Крупнейшим киберспортивным событием месяца по дисциплине станет турнир Six August 2021 Major также известный, как Six Mexico Major 2021. Он состоится 16–22 августа. На состязании 16 коллективов, включая Natus Vincere, разыграют фонд в $500 тыс.

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