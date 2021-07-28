Стоимость киберспортивного клуба Evil Geniuses достигла $255 млн

Киберспортивный клуб Evil Geniuses объявил о партнерстве с ФК Wolverhampton Wanderers.

Киберспортивная организация Evil Geniuses сообщила о партнерстве с футбольным клубом "Вулверхэмптон Уондерерс" (Wolverhampton Wanderers), который выступает в английской Премьер-лиге. В его рамках китайский конгломерат Fosun Sports Group, который владеет ФК, инвестировал в киберспортивный клуб, после чего стоимость Evil Geniuses была оценена в $255 млн.

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Вложенные средства планируют направить на расширение глобального присутствия EG. Он станет первым киберспортивным клубом, физически присутствующим в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Партнерство также подразумевает брендирование формы игроков Evil Geniuses логотипом Wolverhampton Wanderers, подготовку совместного контента на английском и китайском языках, а также выпуск товаров под общим брендом.

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Североамериканский клуб Evil Geniuses – один из старейших на мировой киберспортивной сцене. Был основан в 1999 году. За все время существования его игроки заработали более $24 млн призовых, из них $20 млн – на турнирах по Dota 2.

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