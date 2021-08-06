Стоимость подписки на Twitch-каналы в Украине снизилась со 130 до 36 гривен

Подписка первого уровня на Twitch-каналы в Украине стала стоить 36 грн.

Подписка первого уровня на Twitch-каналы во многих странах стала в разы дешевле. В Украине ее цена снизилась со 130 до 36 гривен. В РФ – с 399 до 130 рублей, в Беларуси – с 12 до 3,5 белорусских рублей. Еще в ряде европейских стран, где цены указаны в долларах, стоимость подписки с $5 упала до $1,5, а в государствах Европейского Союза – с €5 до €4.

Удешевление подписки коснулось также стран Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. В североамериканских изменений в цене не было.

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Представители стриминговой площадки заявили, что смена ценовой политики стала результатом эксперимента в Турции и Мексике. После понижения стоимости подписки, пользователи из этих государств стали покупать ее в пять раз активнее.

В долгосрочной перспективе этот шаг должен увеличить доходы стримеров. Чтобы помочь им в начале, первые три месяца Twitch будет покрывать 100% базового дохода каналов и, при необходимости, субдохода от Prime Gaming. В течение следующих девяти месяцев поощрительные выплаты будут снижаться на 25% каждые три месяца.

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