Тарас Цымбалюк похвастался похудением на семь кило и в трусах посветил стальными мышцами

Украинский актер Тарас Цымбалюк похвастался похудением и показал свои стальные мышцы.

Артист в Instagram-stories признался, что перед Новым годом серьезно взялся за свою фигуру. В частности, звезда сериалов и кино наладил питание: минимизировал употребление сладкого, прекратил пить алкоголь, следит за содержанием углеводов и не переедает. Кроме того, Тарас Цымбалюк занимается спортом в тренажерном зале. В конце концов в итоге это уже дало отличный результат. Артисту удалось избавиться от семи килограммов.

"Немного еще подсушило: вес перед Новым годом — 102, сейчас — 95. Я минимизировал сладости, убрал алкоголь, пытаюсь следить за углеводами, не переедаю, тренируюсь по возможности", — поделился актер.

Тарас Цымбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Также Тарас Цымбалюк наглядно показал результат своего похудения. В частности, артист сфотографировался в одних лишь трусах и продемонстрировал стальные мышцы.

Напомним, недавно девушка Тараса Цымбалюка, с которой его подозревают в разрыве, решилась на изменения во внешнем виде. Бизнесвумен Светлана Готочкина сделала пластическую операцию.

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