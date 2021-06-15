Team Spirit вошла в топ-10 рейтинга команд по Dota 2 от ESL

Team Spirit вошла в топ-10 рейтинга команд по Dota 2 от ESL, а Virtus.pro его покинула.

В обновленном рейтинге мировых команд по Dota 2 от ESL Team Spirit поднялась на одну позицию и вошла в топ-10. В то же время, первую десятку покинул другой восточноевропейский коллектив – Virtus.pro сместился на четыре позиции, заняв 11 место.

Победитель WePlay AniMajor 2021 PSG.LGD поднялся на одну строчку и занял первое место в рейтинге. Добрав две позиции, на втором месте обосновался Evil Geniuses. Invictus Gaming сместился с первого место на третье.

Самый впечатляющий результат по продвижению в рейтинге показала команда T1, она заняла пятое место, поднявшись на 34 позиции.

На изменения в рейтинге повлияли результаты турнира WePlay AniMajor 2021, который завершился 13 июня.

23–26 июня в восточноевропейском регионе пройдет квалификация на чемпионат The International 10. После известия о том, что состав участника отборочных Prosti Esli распался, изменился посев нижней сетки события. Команде Fantastic Five засчитали техническую победу. B8 Esports сыграет с NoTechies, а Nemiga Gaming – с Trident Clan.

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