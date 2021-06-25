The Pokémon Company в 2020 году заработала $5,1 млрд на лицензионных правах

The Pokémon Company в 2020 году заработала $5,1 млрд на лицензионных правах

The Pokémon Company вошла в топ-10 мировых лицензиаров.

Издание License Globe опубликовало рейтинг мировых компаний по уровню дохода от интеллектуальной собственности и продаж прав на нее в 2020 году. Впервые в топ-10 рейтинга вошла The Pokémon Company, которая в прошлом году заработала $5,1 млрд на лицензионных правах.

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Эксперты отмечают, что в 2019-м ее доход был на $900 млн меньше. Во франшизу Pokémon входят игры, анимационные картины, фильмы, приложения, игрушки, одежда и аксессуары, дизайнерские коллаборации, техническое снаряжение, домашний декор и многое другое.

Топ-10 мировых лицензиаров в 2020-м:

The Walt Disney Company – $54 млрд; Meredith Corporation – $30,1 млрд; Authentic Brands Group – $13,8 млрд; WarnerMedia – $11 млрд; Hasbro – $7,8 млрд; NBCUniversal/Universal Brand Development – $7,5 млрд; ViacomCBS – $5,8 млрд; The Pokémon Company International – $5,1 млрд; Bluestar Alliance – $4,5 млрд; Sanrio – $3,9 млрд.

Помимо The Pokémon Company, "новичком" в первой десятке стала компания Bluestar Alliance. На 49 месте в мировом рейтинге расположилась Activision Blizzard, заработавшая в 2020 году $317 млн на лицензионных правах. 59 место заняла SEGA, ее доход составил $207 млн.

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