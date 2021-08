Топовые киберспортивные дисциплины по разыгранным призовым

Киберспортивные игры с наибольшими призовыми: обзор лидеров от первой половины 2021-го по 2010 год.

За первую половину 2021 года, согласно информации ресурса The Esports Observer, лучшей игрой по разыгранным на турнирах призовым фондам стала CS:GO. Команды по дисциплине выиграли $7,98 млн. На втором месте PUBG, на состязаниях по которой было разыграно $7,8 млн. С показателем в $6,12 млн. третье место заняла Fortnite.

На четвертой позиции расположилась PUBG Mobile, на событиях по которой разыграли $5,97 млн. Dota 2, которая много лет била рекорды, в первой половине 2021-го оказалась на скромном пятом месте с показателем в $5,42 млн.

Предлагаем разобраться в вопросе глубже и рассмотреть, какие киберспортивные игры держали первенство по разыгранным призовым в предыдущих годах (до 2010-го). Для этого мы воспользуемся данными ресурса Esports Earnings.

2020 год

В прошлом году CS:GO также заняла первое место. Она достигла показателя в $15,8 млн разыгранных призовых, в основном, за счет обилия турниров (579). По Arena of Valor, занявшей второе место, напротив, прошло лишь 13 профессиональных состязаний, но на них разыграли $9,5 млн.

Несмотря на перенос The International 10, Dota 2 в 2020-м вошла в топ-3 с показателем в $9,37 млн. Замкнули первую пятерку Fortnite ($8,87 млн) и League of Legends ($8,46 млн).

2019 год

Годом ранее первенство отвоевала Fortnite, на турнирах по дисциплине разыграли $72,8 млн. Dota 2 занимала второе место с $47 млн, а CS:GO – третье с $22,18 млн. На состязаниях по PUBG в 2019-м разыграли $11,3 млн, что позволило дисциплине занять четвертое место. На пятом оказалась League of Legends с $9,6 млн.

2018 год

Лидером 2018-го, как и четырех предыдущий лет (2014, 2015, 2016 и 2017 гг.), была Dota 2. За тот год на турнирах по дисциплине разыграли $41,45 млн. CS:GO была на втором месте с $23,3 млн призовых, Fortnite – на третьем с $19,88 млн, League of Legends – на четвертом с $14,59 млн, а PUBG – на пятом с $8,33 млн.

С 2017 по 2010 год

В 2017-м PUBG лишь начинала свое развитие в качестве киберспортивной дисциплины, а Fortnite только вышла. Топ-3 в 2017 и 2016 годах удерживали Dota 2, CS:GO и League of Legends. В пятерку лучших по разыгранным призовым также входили Heroes of the Storm и Call of Duty.

В 2015 году первая тройка была та же, лишь League of Legends на одну позицию обошла CS:GO. Четвертое и пятое места занимали SMITE и StarCraft II. В 2014-м сразу после Dota 2 и League of Legends по призовым шла StarCraft II, CS:GO была на четвертом, а пятое занимала Call of Duty.

В 2013 году League of Legends занимала первое место по разыгранным призовым, следом шли Dota 2, StarCraft II, Call of Duty и CS:GO. В 2012-м Dota 2 была на третьем месте, первое занимала League of Legends, а второе – StarCraft II. Counter-Strike 1.6 занимала четвертую позицию, а CS:GO даже не вошла в пятерку, уступив место Heroes of Newerth.

Лидером 2011 года была StarCraft II. Dota 2 ворвалась в киберспорт с первым чемпионатом The International, благодаря чему заняла второе место. На третьем была Call of Duty, на четвертом – Counter-Strike 1.6, а на пятом – Halo: Reach.

В 2010-м Counter-Strike 1.6 занимала первое место, StarCraft II – второе, Halo 3 – третье, StarCraft: Brood War – четвертое, а WarCraft III – пятое. Интересно, что в этом году на турнирах по CS 1.6 разыграли $1,45 млн, а на состязаниях по другим дисциплинам общие фонды за год не достигли показателя в миллион.

За все время

На ресурсе Esports Earnings также есть топ дисциплин за все время (данные доступны с 1998 года). В нем первенство по разыгранным призовым удерживает Dota 2 с $234,79 млн. На втором месте CS:GO с $117,2 млн, на третьем – Fortnite с $107,67 млн, на четвертом –League of Legends с $84,26 млн, а на пятом – StarCraft II с $35,2 млн.

