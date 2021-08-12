Twitch борется с гемблинг-мошенниками: площадка запретила реферальные ссылки на сайты с азартными играми

Twitch запретила промокоды и реферальные ссылки на гемблинг-сайты.
С 17 августа на стриминговой площадке Twitch будет запрещена реклама реферельных ссылок, которые ведут на сайты со слотами, рулетками и играми в кости. Промокоды для этих ресурсов также под запретом. Сообщение об этом получили контент-креаторы площадки.
Всем стримерам, которые ведут трансляции в категориях, помеченных как "Азартные игры", до 17 августа нужно удалить клипы и эфиры с рекламой промокодов и реферальных ссылок на гемблинг-сайты. Их наличие планируют активно отслеживать.
Данные меры администрация направляет на то, чтобы предотвратить вред и мошенничество со стороны сомнительных гемблинг-сервисов, которые спонсируют контент на Twitch.
Несмотря на рекламные ограничения, категории Slots, Virtual Casino и Poker на площадке останутся, и у зрителей не появится каких-либо сложностей с их посещением.