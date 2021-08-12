Twitch борется с гемблинг-мошенниками: площадка запретила реферальные ссылки на сайты с азартными играми

Twitch запретила промокоды и реферальные ссылки на гемблинг-сайты.

С 17 августа на стриминговой площадке Twitch будет запрещена реклама реферельных ссылок, которые ведут на сайты со слотами, рулетками и играми в кости. Промокоды для этих ресурсов также под запретом. Сообщение об этом получили контент-креаторы площадки.

Также читайте Стоимость базовой подписки на Twitch-каналы в Украине снизилась со 130 до 36 гривен

Всем стримерам, которые ведут трансляции в категориях, помеченных как "Азартные игры", до 17 августа нужно удалить клипы и эфиры с рекламой промокодов и реферальных ссылок на гемблинг-сайты. Их наличие планируют активно отслеживать.

Данные меры администрация направляет на то, чтобы предотвратить вред и мошенничество со стороны сомнительных гемблинг-сервисов, которые спонсируют контент на Twitch.

Несмотря на рекламные ограничения, категории Slots, Virtual Casino и Poker на площадке останутся, и у зрителей не появится каких-либо сложностей с их посещением.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку