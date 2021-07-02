Twitch-каналы Maincast и WePlay Esports в июне обошли по просмотрам LCK и LCS

Twitch-каналы Maincast и WePlay Esports в июне обошли по просмотрам LCK и LCS

Каналы компаний Maincast и WePlay Esports вошли в топ по просмотрам на Twitch в июне.

Украинская киберспортивная студия Maincast и международный медиахолдинг WePlay Esports, основанный в Украине, вошли в топ-3 по просмотрам на Twitch среди организаций в июне 2021 года. Данные обнародовал аналитический сервис Streams Charts.

WePlay Esports в прошлом месяце провел в Киеве турнир WePlay AniMajor 2021 по Dota 2 и вел на своих Twitch-каналах его прямые трансляции на английском и украинском языках.

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Maincast в июне вела русскоязычные трансляции WePlay AniMajor 2021, а также восточноевропейской квалификации на The International 10 по Dota 2.

Каналы обеих компаний с большим преимуществом обошли трансляции корейской лиги LCK и североамериканской LCS по League of Legends.

Этот результат выглядит особо впечатляющим, если сравнить показатели дисциплин Dota 2 и League of Legends в статистике по категориям на Twitch за тот же месяц.

Стримы по LoL в июне набрали 146,75 млн часов просмотра, тогда как по Dota 2 – лишь 61,93 млн. Судя по этим данным, несмотря на большую популярность League of Legends, как игры, освещение киберспортивных ивентов по Dota 2 от украинских организаций добилось успеха среди зрителей.

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