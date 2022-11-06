Участница "Холостяка" и бывшая девушка Тараса Цымбалюка высказалась об отношениях с актером

Участница шоу "Холостяк", актриса Виктория Варлей прокомментировала отношения с бывшим бойфрендом, актером Тарасом Цымбалюком.

В частности, в фотоблоге у звезды поинтересовались, почему они с Тарасом не вместе. Поклонники убеждены, что они были самой красивой парой украинского шоу-бизнеса.

Виктория отметила, что между ними с Тарасом сейчас только дружеские отношения. По словам актрисы, они две отдельные яркие личности, поэтому им лучше не иметь романтических отношений.

"Очень люблю Тараса как друга. Он невероятный человек. Но считаю, что мы с Тарасом отдельно две яркие личности", — прокомментировала Виктория.

Фото: instagram.com/viktoriavarley

Отметим, что Тараса и Викторию связывали романтические отношения в течение трех лет. Впрочем, их роман был не столь сладким, как хотелось бы. Парочка часто расходилась и сходилась. В конце концов, их роман закончился.

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