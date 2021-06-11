Участников восточноевропейской квалификации на The International 10 по Dota 2 распределили на первые матчи

На закрытой квалификации к The International 10 выступят 15 восточноевропейских команд.

Опубликована сетка квалификации на The International 10 по Dota 2 для коллективов из восточноевропейского региона, стали известны все соперники на первые матчи состязания. Оно пройдет 23–26 июня. Участие примут 15 команд.

В первых матчах верхней сетки Team Spirit сыграет с Winstrike Team, Team Unique – с PuckChamp, HellRaisers – с AS Monaco Gambit, а Natus Vincere – с EXTREMUM.

В нижней сетке B8 Esports встретится с Prosti Esli, Nemiga Gaming – с NoTechies, а Trident Clan – с Fantastic Five. Команде Team Empire засчитали техническую победу. В своем первом противостоянии на квалификации она встретится с той, которая проиграет в матче Team Spirit против Winstrike Team.

По итогам квалификации, лучшая команда получит слот на The International 10 по Dota 2.

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