UESF анонсировала чемпионат по CS:GO и Dota 2 с общим фондом свыше 1 млн гривен

UESF Parimatch Чемпионат Украины по CS:GO и Dota 2 стартует в июле.

Федерация киберспорта Украины (UESF) объявила о проведении Чемпионата Украины по дисциплинам CS:GO и Dota 2. Он состоится с 17 июля по 3 октября 2021 года. Общий призовой фонд UESF Parimatch Чемпионат Украины составит 1,5 млн грн.

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Из него 1 млн гривен распределят между лучшими коллективами-участниками. В эквиваленте еще 250 тыс. грн. участники получат игровые девайсы от партнеров турнира, а на оставшиеся 250 тыс. грн. разыграют устройства между зрителями и подписчиками UESF в соцсетях.

Фонды стадии супер-плей-офф Чемпионата Украины по CS:GO и Dota 2 будут равны. В обеих дисциплинах их распределят следующим образом:

1 место – 200 тыс. грн. и игровые девайсы.

2 место – 100 тыс. грн. и девайсы.

3 место – 50 тыс. грн. и девайсы.

4 место – 35 тыс. грн.

5 место – 26 тыс. грн.

6 место – 26 тыс. грн.

7 место – 21,5 тыс. грн.

8 место – 21,5 тыс. грн.

Регистрация на турнир продлится до 22:00 по Киеву 13 июля. Первые матчи стартуют 17 июля в 11:00.

Соревнования пройдут в несколько этапов на двух турнирных платформах – FACEIT и WePlay. Гранд-финал состоится в Киеве на территории WePlay Esports Arena Kyiv. Генеральные партнеры события – Parimatch и Eldorado.

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