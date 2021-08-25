UESF объявила победителя украинской квалификации по PES на IESF World Championship 2021

Победителем украинской квалификации по PES на IESF World Championship 2021 стал Игорь "ighor_8" Любчак.
Федерация киберспорта Украины (UESF) у себя в соцсетях объявила имя победителя национальной квалификации по PES 2021 на IESF World Championship 2021. Представлять страну на мировом чемпионате будет киберфутболист Игорь "ighor_8" Любчак.
Запасным игроком станет Максим "Makson_AAA" Андрасюк. Состязание провела Украинская ассоциация электронного футбола.
Также стали известны итоги European Nations Cup 2021 – Чемпионата Европы по eFootball PES, который состоялся в украинском городе Кривой Рог. На нем победила сборная Сербии. Команда Украины прекратила сражение в четвертьфинале турнира.