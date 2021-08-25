UESF объявила победителя украинской квалификации по PES на IESF World Championship 2021

UESF объявила победителя украинской квалификации по PES на IESF World Championship 2021

Победителем украинской квалификации по PES на IESF World Championship 2021 стал Игорь "ighor_8" Любчак.

Федерация киберспорта Украины (UESF) у себя в соцсетях объявила имя победителя национальной квалификации по PES 2021 на IESF World Championship 2021. Представлять страну на мировом чемпионате будет киберфутболист Игорь "ighor_8" Любчак.

Запасным игроком станет Максим "Makson_AAA" Андрасюк. Состязание провела Украинская ассоциация электронного футбола.

Также стали известны итоги European Nations Cup 2021 – Чемпионата Европы по eFootball PES, который состоялся в украинском городе Кривой Рог. На нем победила сборная Сербии. Команда Украины прекратила сражение в четвертьфинале турнира.

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