Украиноязычный Twitch: как продвигается голосования за локализацию рассказал автор петиции Дмитрий aka Tenevyk

Новые подробности о петиции за украиноязычную локализацию Twitch и комментарий от ее автора.

Более месяца назад, 14 мая, на ресурсе twitch.uservoice.com стример Дмитрий, известный под ником Tenevyk, разместил петицию о добавлении украинской локализации на стриминговую площадку Twitch. За первые три дня она собрала около 3 тыс. голосов. Инициативу поддержали украинские киберспортивные инфлюенсеры Арсений "ceh9" Триноженко, Иван "Johnta" Шевцов и Александр "Enkanis" Полищук.

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Она стала уже второй, первую петицию о добавлении украинской локализации на Twitch еще в 2016 году разместил пользователь Роман Кононенко. В марте 2019 года ее частично выполнили, на Twitch добавили украинский язык трансляций, а также возможность выбрать его в фильтре трансляций.

В начале июня администратор Twitch открыл старую петицию и объединил ее с новой. Во время этого процесса около половины собранных голосов исчезло. Администратор оставил под петицией комментарий. Он выразил недоумение относительно того, почему первую петицию закрыли, сообщил, что петицию рассматривают, а также поблагодарил пользователей за активную позицию.

Комментарий от автора петиции

Эксклюзивно для TSN.ua автор второй петиции Дмитрий aka Tenevyk предоставил комментарий касательно ситуации:

"Все началось, когда я решил написать новую петицию, поскольку старую петицию, которая была открыта несколько лет назад и набрала из около 11 000 голосов, сначала закрыли, а потом поставили ей состояние "выполнено".

После этого Twitch добавил только тег Ukrainian, который позволяет на Twitch находить именно украиноязычный контент (хотя некоторые стримеры полагают, что этот тег означает нацию, и обозначают свои русскоязычные стримы украинский тегом).

Но, в конце концов, главная цель петиции была не столько в добавлении тега (хотя это, безусловно, облегчило украинскому зрителю нахождения украиноязычных стримеров), а полная локализация Twitch.

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Соответственно, я создал петицию заново, и начал максимально распространять где только мог. Впоследствии эта ссылка стала все больше и больше распространяться повсюду, и к объединению, о котором я еще расскажу, было около 3600 голосов.

Я определенно благодарен всем людям, которые поддержали эту идеей и распространяли весть о ней везде, поскольку без них, без этого "сарафанного радио", петиция бы так не "выстрелила".

И вот, 4 июня, отписал администратор Twitch. Он написал, что не знает, почему ту старую петицию закрыли в 2019 году, но он ее открыл заново и голоса от моей петиции он перебросил туда.

Сейчас там 7984 голосов. Почему именно такая цифра – мне неизвестно, поскольку в старой было около 11 000 подписей, а в моей – около 3600, и вроде должно быть 14 тисяч".

Как проголосовать

Ускорьте украинскую локализацию Twitch!

Поддержать петицию можно на twitch.uservoice.com.

Для этого необходимо иметь учетную запись на Twitch.

Каждый может отдать за петицию до трех голосов, в зависимости от того, насколько важной он считает эту инициативу.

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