Украинская команда начала выступление на Dota 2 Champions League 2021 Season 3 с двух побед

Украинская команда начала выступление на Dota 2 Champions League 2021 Season 3 с двух побед

Команда Team Unique начала выступление на Dota 2 Champions League 2021 Season 3.

Стартовала вторая половина матчей групповой стадии турнира Dota 2 Champions League 2021 Season 3. К состязанию присоединился коллектив Team Unique, за который выступают четыре украинских игрока, 30 августа он выиграл оба своих матча.

В первом Team Unique обыграл HellRaisers со счетом 2:0. Во втором – Fantastic Five со счетом 2:1.

31 августа в 15:00 по Киеву состав Team Unique встретится с Team Empire.

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В 12:00 стартует матч между qwerty и B8 Esports. В 18:00 начнется противостояние между Nemiga Gaming и Fantastic Five, а в 21:00 – между Spider Pigzs и HellRaisers.

Dota 2 Champions League 2021 Season 3 проходит с 14 августа по 12 сентября. Призовой фонд события – $50 тыс.

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