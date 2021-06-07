Украинские команды EC Kyiv и ex-Marlian eSports в шаге от закрытой квалификации на StarLadder CIS RMR 2021 по CS:GO

Коллективы Esports Club Kyiv и ex-Marlian eSports вышли в финал открытой квалификации на StarLadder CIS RMR 2021 по CS:GO.

7 июня состоятся решающие матчи первой открытой квалификации на StarLadder CIS RMR 2021 по CS:GO. В 17:00 по Киеву стартует противостояние между украинской командой ex-Marlian eSports и российской Free TON Team, а в 20:00 – между украинской Esports Club Kyiv и российской Trident Clan.

По итогам этих встреч определятся два коллектива, которые получат слоты на закрытой квалификации ко второму RMR-турниру года по CS:GO для СНГ-региона.

По данным ресурса Liquipedia, в первых открытых отборочных приняла участие 241 команда. Вторые пройдут 12–14 июня, по их итогам, также два состава получат места в закрытых. Закрытая квалификация назначена на 18–21 июня, на ней разыграют пять мест на StarLadder CIS RMR 2021.

Второй RMR-турнир года по CS:GO для СНГ-региона состоится с 27 июня по 4 июля, на нем разыграют $100 тыс.

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