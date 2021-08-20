Украинский киберспортсмен покинул Quake World Championship 2021, а игрок NAVI продолжает борьбу

На турнире Quake World Championship 2021 разыгрывают $150 тыс.

19–21 августа проходит турнир Quake World Championship 2021 с призовым фондом в $150 тыс. В нем принимают участие 24 киберспортсмена из разных стран.

Также читайте Киберспортивный клуб Natus Vincere подписал коллектив по дисциплине Free Fire

Выступил на событии и украинский игрок Дмитрий "Xron" Сахарук, который представляет киберспортивный клуб Myztro Gaming. Он занял 21–24 место и заработал $1,5 тыс.

Также в турнире принимает участие белорусский игрок украинской киберспортивной организации Natus Vincere Алексей "cYpheR" Янушевский. Он продолжает борьбу, в ближайшем матче cYpheR сыграет с австралийским киберспортсменом Давидом "ZenAku" Аддати. Матч начнется 20 августа в 18:00.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку