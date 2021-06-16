UPEA анонсировала даты финалов Кубка Украины, Школьной, Студенческой и Бизнес лиг

Турнирный сезон от UPEA завершится 18–20 июня.

18–20 июня состоятся финальные этапы соревнований Кубка Украины, Школьной и Студенческой лиг, а также Бизнес Лиги от Украинской профессиональной киберспортивной ассоциации (UPEA). Общий призовой фонд турнирного сезона составляет более 1 млн грн.

Матчи финального этапа Legion Кубке Украины по CS:GO и Dota 2 стартуют 18 июня. Призовой фонд соревнований составляет 560 тыс. грн.

Первый сезон Legion школьной и студенческой лиг по CS:GO закончится 19 июня, а победители соревнований по Dota 2 станут известны 20 июня. Призовой фонд Студенческих лиг составляет 280 тыс. грн., а Школьных – 120 тыс. грн.

19 июня также состоится финал Boosta Бизнес Лиги по CS:GO – первых киберспортивных соревнований среди украинских компаний от UPEA. Призовой фонд – 100 тыс. грн.

Финальные матчи турниров будут транслировать на украинском языке на официальных Twitch-каналах UPEA и на сервисе MEGOGO.

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