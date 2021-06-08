UPEA анонсировала шоу-матчи по CS:GO с участием норвежских команд

UPEA проведет шоу-матчи по CS:GO с норвежскими коллективами в LAN-формате.
12 июня Украинская профессиональная киберспортивная ассоциация (UPEA) проведет серию шоу-матчей по CS:GO между командами из Украины и Норвегии. Событие состоится в рамках международного проекта "Киберспорт без границ".
Цель мероприятия – продемонстрировать восстановление международного сотрудничества в области социально-ответственных киберспортивных инициатив. Ассоциация планирует показать мультифункциональность и инклюзивность украинского киберспорта, поэтому в шоу-матчах страну представят следующие коллективы:
- Joint Forces Kyiv – состоит из ветеранов АТО/ООС, участвовавших в боевых действиях;
- Ageless Shooters – в состав входят игроки в возрасте 60+ лет;
- Odessa young – команда молодых талантов из Одессы.
Участники Joint Forces Kyiv сыграют с командой преподавателей Норвежского университета Tiller videregående skole. Ageless Shooters сразится с норвежской командой, в составе которой входят девушки. Black Sea Odessa выступит против молодежного норвежского коллектива.
На шоу-матчи были приглашены:
- Валерия Ионан – заместитель министра цифровой трансформации Украины;
- Игорь Безкоровайный – заместитель министра по делам ветеранов Украины;
- Олег Фомичев – консул королевства Норвегии в Украине;
- Юлия Хан – директор Департамента молодежи и спорта Киевской городской государственной администрации;
- Вадим Стеценко – руководитель Комитета по физическому воспитанию и спорту Министерства образования и науки Украины;
- Евгений Имас – президент Спортивного студенческого союза Украины, ректор Киевского Национального университета физической культуры и спорта;
- Роман Греба – президент Федерации школьного спорта Украины;
- Сергей Данилов – соучредитель, генеральный директор научно-исследовательской платформы Веheveоr.
Матчи пройдут в LAN-формате в Киеве. Они стартуют в 10:00. Прямая трансляция события будет доступна на Twitch-канале UPEA.