UPEA анонсировала шоу-матчи по CS:GO с участием норвежских команд

UPEA проведет шоу-матчи по CS:GO с норвежскими коллективами в LAN-формате.

12 июня Украинская профессиональная киберспортивная ассоциация (UPEA) проведет серию шоу-матчей по CS:GO между командами из Украины и Норвегии. Событие состоится в рамках международного проекта "Киберспорт без границ".

Цель мероприятия – продемонстрировать восстановление международного сотрудничества в области социально-ответственных киберспортивных инициатив. Ассоциация планирует показать мультифункциональность и инклюзивность украинского киберспорта, поэтому в шоу-матчах страну представят следующие коллективы:

Joint Forces Kyiv – состоит из ветеранов АТО/ООС, участвовавших в боевых действиях;

– состоит из ветеранов АТО/ООС, участвовавших в боевых действиях; Ageless Shooters – в состав входят игроки в возрасте 60+ лет;

– в состав входят игроки в возрасте 60+ лет; Odessa young – команда молодых талантов из Одессы.

Участники Joint Forces Kyiv сыграют с командой преподавателей Норвежского университета Tiller videregående skole. Ageless Shooters сразится с норвежской командой, в составе которой входят девушки. Black Sea Odessa выступит против молодежного норвежского коллектива.

На шоу-матчи были приглашены:

Валерия Ионан – заместитель министра цифровой трансформации Украины;

– заместитель министра цифровой трансформации Украины; Игорь Безкоровайный – заместитель министра по делам ветеранов Украины;

– заместитель министра по делам ветеранов Украины; Олег Фомичев – консул королевства Норвегии в Украине;

– консул королевства Норвегии в Украине; Юлия Хан – директор Департамента молодежи и спорта Киевской городской государственной администрации;

– директор Департамента молодежи и спорта Киевской городской государственной администрации; Вадим Стеценко – руководитель Комитета по физическому воспитанию и спорту Министерства образования и науки Украины;

– руководитель Комитета по физическому воспитанию и спорту Министерства образования и науки Украины; Евгений Имас – президент Спортивного студенческого союза Украины, ректор Киевского Национального университета физической культуры и спорта;

– президент Спортивного студенческого союза Украины, ректор Киевского Национального университета физической культуры и спорта; Роман Греба – президент Федерации школьного спорта Украины;

– президент Федерации школьного спорта Украины; Сергей Данилов – соучредитель, генеральный директор научно-исследовательской платформы Веheveоr.

Матчи пройдут в LAN-формате в Киеве. Они стартуют в 10:00. Прямая трансляция события будет доступна на Twitch-канале UPEA.

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