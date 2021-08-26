UPEA анонсировала второй киберспортивный сезон с общим фондом свыше 1,5 млн гривен

UPEA анонсировала второй киберспортивный сезон с общим фондом свыше 1,5 млн гривен

Объявлено начало второго сезона киберспортивных состязаний по CS:GO и Dota 2 от UPEA.

Украинская профессиональная киберспортивная ассоциация (UPEA) объявила о начале второго сезона состязаний. В его рамках состоятся Школьная и Студенческая лиги, а также Чемпионат Украины. Турниры пройдут по дисциплинам CS:GO и Dota 2. Общий призовой фонд события превысит 1,5 млн гривен.

В Legion Чемпионат Украины по CS:GO и Dota 2 могут принять участие игроки любого возраста и национальности, но большинство участников каждой команды должны быть гражданами Украины. Призовой фонд соревнований составляет 800 тыс. грн.

Квалификации на Legion Чемпионат Украины по CS:GO стартуют 16 сентября. Отборочные по Dota 2 начнутся 17 сентября.

Призовой фонд состязаний Legion Студенческой Лиги составляет 280 тыс. грн., а Legion Школьной Лиги – 190 тыс. грн. Первые квалификации для школьников стартуют 19 сентября, а для студентов – 18 сентября.

Участие в онлайн-турнирах от Ассоциации бесплатно. Регистрация доступна в разделе "Соревнования" на сайте UPEA.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку