В Dota 2 начался ивент Nemestice и стартовала продажа боевых пропусков

В Dota 2 запустили событие Nemestice.

В Dota 2 стартовал новый ивент под названием Nemestice. Его позиционируют, как битву за могущество, которое можно получить, собирая осколки разрушенной Безумной луны, наполненные жертвенной энергией Зета. Вместе с событием разработчики выпустили боевой пропуск.

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С периодичностью в три минуты, в центре карты будет проходить метеоритный дождь. Игрокам нужно будет захватывать принесенные им осколки, чтобы получать угли, которые дают баффы, увеличивающие скорость передвижения, а также урон от атак и заклинаний. Если собрать достаточно углей, появится возможность поражать врагов поблизости. В период события также будут усилены крипы и строения.

Среди наград нового Battle Pass будут новая личность Dragon Knight в образе Дэвиона из аниме "DOTA: Кровь дракона" и аркана на Spectre под названием Phantom Advent. С летнего боевого пропуска не будет отчислений в фонд The International 10.

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