В финале Apex Legends Global Series Championship 2021 – EMEA сыграют команды Natus Vincere и Gambit Esports

Две команды с украинскими игроками прошли в финал Apex Legends Global Series Championship 2021 – EMEA.

12 июня состоится финал Major-турнира Apex Legends Global Series Championship 2021 – EMEA (ALGS Championship 2021). В него прошли 20 лучших коллективов из 40, которые изначально участвовали в состязании.

Среди финалистов и две команды с украинскими участниками – Natus Vincere и Gambit Esports. За NAVI играет Максим "Max-Strafe" Стаднюк, а в состав Gambit входит Артур "Artyco" Тищенко. Коллектив Myztro Gaming, в который входят украинцы Александр "Sanya" Бокучава и Дмитрий "Xron" Сахарук, покинул состязание.

На данный момент призовой фонд турнира составляет $690,5 тыс., он будет распределен между 20 коллективами-финалистами. Победитель получит $265 тыс., награда за второе место – $132 тыс., за третье – $78 тыс., а за четвертое – $46 тыс. Также предусмотрены и дополнительные награды.

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