В Испании впервые в мире госпитализировали подростка из-за зависимости от видеоигр

В Испании впервые в мире госпитализировали подростка из-за зависимости от видеоигр

Подросток отказывался выходить из дома и ходить в школу, общаться с другими людьми, мало спал и ел, и все время проводил за игрой.

В Испании на два месяца госпитализировали подростка из-за зависимости от видеоигр. Это первый в мире клинический случай госпитализации несовершеннолетнего из-за игровой зависимости.

Об этом сообщает El Pais.

Ребенок увлекался игрой Fortnite. Подросток отказывался выходить из дома и ходить в школу, общаться с другими людьми, мало спал и ел, и все время проводил за игрой.

Ранее несовершеннолетний демонстрировал очень высокие успехи в учебе. Однако с начала года семья начала замечать, что ребенок прогуливает уроки, не выполняет домашние задания, а оценки стали гораздо ниже.

По словам медиков, зависимость от видеоигр возникла из-за недавней потери родственника и чувства тревоги. Игра отвлекала от горя потери и стала "убежищем для эмоциональных переживаний".

Отметим, что в 1995 году Интернет-зависимость стали называть "расстройством поведения". В 2018 году ВОЗ внесла игровую зависимость в Международную классификацию болезней.

Напомним, что американка спасла жизнь друга на расстоянии восьми тысяч километров благодаря онлайн-игре.

Как побороть игровую зависимость детей и есть ли польза от онлайн-игр

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку