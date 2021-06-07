В июне состоится турнир ROG Summer Cup 2021 по CS:GO с фондом в 100 000 гривен

Анонсирован всеукраинский турнир ROG Summer Cup 2021 по CS:GO.

В июне на платформе FACEIT состоится всеукраинский турнир ROG Summer Cup 2021 по CS:GO с общим фондом в 100 тыс. грн. Участие бесплатно. На состязание допускаются команды, в которых не меньше трех игроков – граждане Украины.

В плей-офф турнира пройдут команды, которые займут 1–4 места на одной из четырех открытых квалификаций. Они состоятся 13, 15, 16 и 22 июня.

24 июня стартует плей-офф, из 16 коллективов-участников, два лучших пройдут в гранд-финал. В гранд-финале, который назначен на 26 июня, к ним присоединится еще две приглашенные команды.

На стадии плей-офф будет разыграно 30 тыс. грн. Распределение:

1-2 места – 4 тыс. грн.

3-4 места – 3 тыс. грн.

5–8 места – 2 тыс. грн.

9–16 места – 1 тыс. грн.

В гранд-финале разыграют 70 тыс. грн., их распределят следующим образом:

1-е место – 35 тыс. грн.

2-е место – 20 тыс. грн.

3-4 места – 7,5 тыс. грн.

В марте проходил ROG Spring Cup 2021 с аналогичным призовым фондом. На нем победила команда Esports Club Kyiv.

Организаторы турнира – компания ASUS, ее суббренд Republic of Gamers (ROG) и старейший киберспортивный портал Украины Gameinside.ua.

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