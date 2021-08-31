В команду NAVI по Halo Infinite планируют набирать игроков из стран Европы

В команду NAVI по Halo Infinite планируют набирать игроков из стран Европы

COO Natus Vincere поделился планами касательно состава по Halo Infinite.

Операционный директор украинского клуба Natus Vincere Алексей "xaoc" Кучеров рассказал о планах касательно состава по Halo Infinite в интервью порталу Sports.ru. По его словам, новую команду планируют формировать из европейских игроков.

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Касательно низкой популярности франшизы у СНГ-геймеров Алексей отметил:

"Мы это рассматриваем за рамками СНГ, поэтому все ок".

На вопрос о том, игрокам из какого региона организация планирует отдавать преимущество, он ответил:

"Европа будет рассматриваться нами в первую очередь. Нужно составить должную борьбу NA-региону".

Анонс подразделения по Halo Infinite появился на официальном сайте клуба 30 августа. Однако xaoc отметил, что переговоры касательно партнерства с Halo Infinite Esports велись давно. Сроки запуска были перенесены из-за пандемии.

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