В Overwatch появился кроссплей между ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo

В Overwatch добавили возможность кросс-платформенной игры.
Разработчики шутера Overwatch сообщили о добавлении поддержки кроссплея. Он позволит игрокам на ПК, двух последних поколениях консолей PlayStation и Xbox, а также Nintendo Switch, участвовать в общих матчах.
Cross-Play has arrived.— Overwatch (@PlayOverwatch) June 22, 2021
You can now group up with friends across the globe on PC, @xbox, @playstation and @nintendo.
Link your console to your https://t.co/Vqndyf7pSK account and play with your friends! pic.twitter.com/FpOyCXT9sY
В соревновательном режиме у игроков на консолях и ПК будут два раздельных пула, но в остальных им уже доступен полноценный кроссплей. Разработчики отметили, что в матчах против ПК-игроков помощь в прицеливании с контроллера будет недоступна.
Для использования функции с консолей необходимо связать профиль в Overwatch с аккаунтом в Battle.net. ПК-игрокам она будет доступна автоматически. Также есть возможность в любое время отключить кроссплей.