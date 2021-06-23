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В Overwatch появился кроссплей между ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo

В Overwatch появился кроссплей между ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo

В Overwatch добавили возможность кросс-платформенной игры.

Разработчики шутера Overwatch сообщили о добавлении поддержки кроссплея. Он позволит игрокам на ПК, двух последних поколениях консолей PlayStation и Xbox, а также Nintendo Switch, участвовать в общих матчах.

 

В соревновательном режиме у игроков на консолях и ПК будут два раздельных пула, но в остальных им уже доступен полноценный кроссплей. Разработчики отметили, что в матчах против ПК-игроков помощь в прицеливании с контроллера будет недоступна.

Для использования функции с консолей необходимо связать профиль в Overwatch с аккаунтом в Battle.net. ПК-игрокам она будет доступна автоматически. Также есть возможность в любое время отключить кроссплей.