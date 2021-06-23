В Overwatch появился кроссплей между ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo

В Overwatch добавили возможность кросс-платформенной игры.

Разработчики шутера Overwatch сообщили о добавлении поддержки кроссплея. Он позволит игрокам на ПК, двух последних поколениях консолей PlayStation и Xbox, а также Nintendo Switch, участвовать в общих матчах.

Cross-Play has arrived.



You can now group up with friends across the globe on PC, @xbox, @playstation and @nintendo.



Link your console to your https://t.co/Vqndyf7pSK account and play with your friends! pic.twitter.com/FpOyCXT9sY — Overwatch (@PlayOverwatch) June 22, 2021

В соревновательном режиме у игроков на консолях и ПК будут два раздельных пула, но в остальных им уже доступен полноценный кроссплей. Разработчики отметили, что в матчах против ПК-игроков помощь в прицеливании с контроллера будет недоступна.

Также читайте Релиз Overwatch 2 и Diablo 4 состоится не раньше 2022 года

Для использования функции с консолей необходимо связать профиль в Overwatch с аккаунтом в Battle.net. ПК-игрокам она будет доступна автоматически. Также есть возможность в любое время отключить кроссплей.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку